Лужков объяснил многолетнее лидерство Батуриной в списке Forbes

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Владелица компании Inteco Management Елена Батурина заняла в нем первое место в 14-й раз подряд. Супруг бизнесвумен экс-мэр столицы Юрий Лужков объяснил, почему его жена стабильно возглавляет список успешных предпринимательниц.

«Она потрясающий бизнесмен, очень эффективный», — цитирует бывшего мэра Москвы РИА Новости.

Состояние Елены Батуриной издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. На второй строчке списка богатых женщин с одним миллиардом долларов оказалась глава онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Почетное третье место в рейтинге досталось совладелице ООО «Большой дом 9» Татьяне Ковальчук, благодаря состоянию, оцененному в 600 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лужков оценил идею создания Московской губернии.