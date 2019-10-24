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  4. Лужков объяснил многолетнее лидерство Батуриной в списке Forbes

Лужков объяснил многолетнее лидерство Батуриной в списке Forbes

, 16:37 31

Журнал составил рейтинг самых богатых женщин России. Супруга экс-мэра Москвы заняла в нем первое место в 14-й раз подряд.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Владелица компании Inteco Management Елена Батурина заняла в нем первое место в 14-й раз подряд. Супруг бизнесвумен экс-мэр столицы Юрий Лужков объяснил, почему его жена стабильно возглавляет список успешных предпринимательниц.

«Она потрясающий бизнесмен, очень эффективный», — цитирует бывшего мэра Москвы РИА Новости.

Состояние Елены Батуриной издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. На второй строчке списка богатых женщин с одним миллиардом долларов оказалась глава онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Почетное третье место в рейтинге досталось совладелице ООО «Большой дом 9» Татьяне Ковальчук, благодаря состоянию, оцененному в 600 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лужков оценил идею создания Московской губернии.

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