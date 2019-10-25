За превышение скорости на ЗСД в Петербурге выписано уже более 15 тысяч штрафов

Тысячи штрафов обрушились на петербуржцев, привыкших гонять по Западному скоростному диаметру. 11 дней назад там заработали камеры, фиксирующие превышение скорости. За это время водители получили больше 15 тысяч квитанций.

Если учесть, что самое маленькое наказание — 500 рублей, городской бюджет пополнится как минимум на семь с половиной миллионов. В дорожной полиции сообщили, что один петербургский любитель скорости умудрился получить сразу 24 постановления — причем всего за день. Мужчине придется заплатить за гонки по ЗСД 63 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судебное следствие по теракту в метро Петербурга в 2017 году завершено.