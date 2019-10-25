Фото: ТОП-5 самых сочных нарядов на Римском кинофестивале

XVI Римский кинофестиваль поражает публику не только фильмами, но и сексуальными нарядами звезд на красной дорожке. Полупрозрачными платьями и глубокими декольте сегодня уже никого не удивить, так что красавицы устроили своего рода парад откровенных туалетов.

Так, модель Джада Джованелли появилась перед премьерой фильма «Стриптизерши» Лорин Скафарии в алом платье с открытыми плечами и разрезами на животе и от бедра до пола. При этом из украшений на звезде были лишь довольно скромные серьги в виде колец и сложные орнаменты татуировок.

www.globallookpress.com / Andrea Bracaglia

Румынская актриса и модель Катрин Менгия пришла на премьеру картины «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона в прозрачном белом платье с вырезом до талии.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Итальянская модель и телеведущая Алессия Фабиани выбрала для выхода в свет чрезвычайно смелый блестящий обтягивающий комбинезон с голой спиной.

www.globallookpress.com / Camilla Morandi

Очень необычный наряд был на телеведущей Стефании Орландо. Он состояло как бы из двух платьев: сзади строгое темно-фиолетовое до пола и легкомысленное розовое с вырезами на груди и животе спереди.

www.globallookpress.com / Andrea Bracaglia

Но, пожалуй, дальше всех пошла певица Рошель, представшая перед публикой практический голой. Она лишь слегка прикрыла некоторые части тела крошечным бельем и крупной золотистой сеткой. Длинные волосы артистка при этом выкрасила в розовый цвет.

www.globallookpress.com / Andrea Bracaglia

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская актриса Юлия Снигирь поразила публику эффектным нарядом на Венецианском кинофестивале.