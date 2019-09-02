Юлия Снигирь в эффектном наряде украсила красную дорожку Венецианского фестиваля

Актриса Юлия Снигирь предстала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в эффектном образе. Фотографиями с мероприятия артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Снигирь позирует в необычном вечернем платье с черной юбкой в пол и золотым верхом, демонстрирующим декольте девушки. Образ Снигирь дополнила босоножками и браслетами. Вместе с ней на дорожке появился Джуд Лоу. Он был в белой футболке, черном пиджаке и с платком на шее, передает Teleprogramma.pro.

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Instagram @yuliasnigir

Поклонники пришли в восторг от образа Юлии Снигирь и оставили множество комплиментов актрисе.

«Конечно, это невероятно круто и волнительно, но ты все-таки реально» украсила дорожку

«Юлия, вы прекрасны в новом образе»

«Юля, вы — дива! Никто не сравним с вами!»

«Восхитительна! Горжусь, что в нашей стране есть такие потрясающие девушки!» - написали фолловеры.

В конце августа Снигирь вместе с Джудом Лоу представила сериал «Новый папа». Главную роль там играет Джуд Лоу, а российская актриса — его жену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Снигирь постриглась накануне Венецианского кинофестиваля.