Мощный лесной пожар угрожает жилым районам Сан-Франциско

Настоящий огненный ад сейчас в Калифорнии. Жуткие кадры приходят из Сан-Франциско. Крупный лесной пожар вспыхнул на севере города и за считанные часы достиг площади в четыре тысячи гектаров. Сильный ветер гонит огненную стену на жилые районы.

В десятках городов в целях безопасности отключили электричество. Без света оказались больше миллиона человек. Людей сейчас срочно эвакуируют из опасных районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и Софии Ричи.