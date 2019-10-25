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Мощный лесной пожар угрожает жилым районам Сан-Франциско

, 8:22 Эфирная новость 26

Огонь охватил площадь в четыре тысячи гектаров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Neal Waters, 5-tv.ru

Настоящий огненный ад сейчас в Калифорнии. Жуткие кадры приходят из Сан-Франциско. Крупный лесной пожар вспыхнул на севере города и за считанные часы достиг площади в четыре тысячи гектаров. Сильный ветер гонит огненную стену на жилые районы.

В десятках городов в целях безопасности отключили электричество. Без света оказались больше миллиона человек. Людей сейчас срочно эвакуируют из опасных районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и Софии Ричи.

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