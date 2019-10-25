Видео: Путин выразил благодарность Музею ВОВ в Минске

Владимир Путин поблагодарил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в день 75-летнего юбилея учреждения. Благодарственное письмо от российского лидера сотрудникам музея передал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«В 1944 году, когда до Победы оставались считанные месяцы, музей уже открыл двери для минчан, гостей города, для воинов, которые проходили реабилитацию после ранений, для гражданского населения, для вышедших из лесов партизан», — сказал Мезенцев в своей речи во время праздничного концерта, проходившего в Минске 25 октября.

Отдельно посол подчеркнул, что на момент создания музея город был практически разрушен, однако уже тогда руководство страны решило, что увековечить подвиг советских солдат, освободивших Минск и всю Белоруссию, необходимо. Также Мезенцев вручил коллективу музея еще одно благодарственное письмо — за собственной подписью.

И Россия, и Белоруссия, отметил дипломат, разделяют «особое отношение к нашей единой совместной истории, подвигу Солдата Победы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 25 октября также отмечается 75-летие освобождения Красной Армией от фашистских войск севера Норвегии. В торжественных мероприятиях принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров.