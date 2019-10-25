Свидетель по делу об убийстве Вороненкова застрелен в Харькове

Свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелен в Харькове. Погибший в результате перестрелки на улице Клочковская в Шевченковском районе города Владимир Борох владел информацией об организации покушения на экс-народного избранника и намеревался дать показания в суде.

На кадрах видеозаписи, снятых очевидцами происшествия, видно, как несколько мужчин стреляют друг в друга на парковке у супермаркета. В последствии один из них, по всей видимости получив серьезные ранения, забегает за автомобиль и падает. К нему подбегает второй и пытается поднять. В этот момент нападавшие уезжают со стоянки и продолжают стрелять.

« В результате перестрелки один мужчина получил тяжелые ранения и умер в карете „скорой“, другого доставили с ранениями бедра, плеча и головы в реанимацию. Он в тяжелом состоянии », –сказал руководитель харьковской полиции Валерий Сокуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский суд снял подозрения с бизнесмена Тюрина в заказе убийства Вороненкова.