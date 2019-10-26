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Адвокат Бутиной о секретности вокруг ее освобождения: «Много предосторожностей»

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Отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США не стал раскрывать детали процедуры депортации россиянки.

Фото: Facebook / Мария Бутина

Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной — Роберт Дрисколл — прокомментировал позицию американского правительства, старающегося сохранить секретность вокруг освобождения активистки. Ранее стало известно, что девушка находилась под стражей отдела по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США и вскоре села в самолет для возвращения на родину. Однако детали процедуры высылки ведомство не раскрывает.

По словам Дрисколла, американское правительство принимает слишком много предостережений, в которых нет необходимости.

«Слишком много предосторожностей американское правительство принимает. <…> Насколько я понимаю, ее уже сопроводили к самолету, и, помимо этого, нет необходимости для того, чтобы защищать или обеспечивать безопасность. Она студентка, которая просто возвращается домой, больше ничего в этом нет», — подчеркнул юрист в комментарии телеканалу RT.

Мария Бутина была задержана в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам лишения свободы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Россиянка признала свою вину, желая избежать многолетнего тюремного заключения. 26 октября она должна вернуться в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Бутина готовится к возвращению на родину.

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