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  4. Мария Бутина готовится к возвращению на родину

Мария Бутина готовится к возвращению на родину

, 18:01 30

Россиянку переведут из тюрьмы штата Флорида в миграционный центр в Майами, откуда она вылетит в Москву.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © MFA Russia, 5-tv.ru

Марию Бутину переводят из тюрьмы Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в Майами. Оттуда россиянка вылетит в Москву. На родину она прибудет 26 октября. Угрозы для отсрочки ее депортации нет, заявил ТАСС адвокат гражданки РФ Роберт Дрисколл.

По словам защитника, обычно в случае с иностранцами американские власти задерживают депортационные процедуры на недели. Но на этот раз такого не будет, поскольку при вынесении приговора суд выписал ордер на высылку из страны. Прокуратура США согласилась, что обвинение, по которому Мария отбывала наказание, в том числе подразумевает депортацию. А миграционно-таможенная служба обещала провести процедуру немедленно после ее освобождения из мест заключения.

Марию Бутину задержали в июле прошлого года и приговорили к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Девушка признала себя виновной, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти США подтвердили возвращение на родину российской активистки.

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