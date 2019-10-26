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  4. Петтинг на высоте. Пассажиры рейса начали ублажать друг друга в полете — видео

Петтинг на высоте. Пассажиры рейса начали ублажать друг друга в полете — видео

, 2:02 Видео 81

В аэропорту полицейские задержали пару, нарушившую общественный порядок. Жительница Владивостока и житель Находки устроили сексуальные игры прямо на борту самолета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, YouTube / Ева Крайчек

Пассажиры рейса Москва — Владивосток, нарушили общественный порядок и начали ублажать друг друга прямо на борту самолета. Интимные сцены разворачивались на глазах других людей, летевших в Приморье. Один из очевидцев инцидента записал видео сексуальных игр пары и выложил в сеть. Ролик вызвал бурные обсуждения интернет-пользователей.

Двое дебоширов, занявшихся сексом во время полета, были задержаны. В ходе экспертизы выяснилось, что любовники находились в состоянии алкогольного опьянения. По информации сайта KP.RU, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки познакомились буквально перед вылетом.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Им грозит до 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США арестовали шестерых пенсионеров за оргию в парке.

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