Пассажиры рейса Москва — Владивосток, нарушили общественный порядок и начали ублажать друг друга прямо на борту самолета. Интимные сцены разворачивались на глазах других людей, летевших в Приморье. Один из очевидцев инцидента записал видео сексуальных игр пары и выложил в сеть. Ролик вызвал бурные обсуждения интернет-пользователей.

Двое дебоширов, занявшихся сексом во время полета, были задержаны. В ходе экспертизы выяснилось, что любовники находились в состоянии алкогольного опьянения. По информации сайта KP.RU, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки познакомились буквально перед вылетом.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Им грозит до 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США арестовали шестерых пенсионеров за оргию в парке.