«Сердце поет»: Волочкова показала тренировку в репетиционном зале

Анастасия Волочкова любит подчеркивать количество и сложность своих репетиций. Однако в этот раз балерина показала не только процесс усердной работы, но и свои занятия во время перерыва — артистка станцевала томный танец.

Ролик Волочкова выложила в сторис на своей странице в Instagram. В кадре она в красном тренировочном костюме исполняет хореографический этюд, в котором умудряется сочетать балетные па и движения, больше характерные для танцев в ночном клубе. Балерина игриво подманивает к себе воображаемого партнера, а затем, не переставая танцевать, расстегивает и снимает спортивную куртку.

«Когда сердце поет», — прокомментировала происходящее на видео Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником.