  1. Пятый канал
  4. «Сердце поет»: Волочкова показала тренировку в репетиционном зале

«Сердце поет»: Волочкова показала тренировку в репетиционном зале

, 5:39 Видео 96

Балерина исполнила завлекающий танец, во время которого начала снимать с себя одежду.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова любит подчеркивать количество и сложность своих репетиций. Однако в этот раз балерина показала не только процесс усердной работы, но и свои занятия во время перерыва — артистка станцевала томный танец.

Ролик Волочкова выложила в сторис на своей странице в Instagram. В кадре она в красном тренировочном костюме исполняет хореографический этюд, в котором умудряется сочетать балетные па и движения, больше характерные для танцев в ночном клубе. Балерина игриво подманивает к себе воображаемого партнера, а затем, не переставая танцевать, расстегивает и снимает спортивную куртку.

«Когда сердце поет», — прокомментировала происходящее на видео Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова с трудом нашла общий язык с экзотическим хищником.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

7:13
Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины о «войне с Россией»
7:01
Королев объяснил, почему публично проигнорировал Сюткина на шоу «Голос»
6:44
Торжественное открытие мусорки. Почему чиновники на местах не способны заниматься благоустройством?
6:29
«Ангел-хранитель мой»: Игорь Крутой поужинал со спасшим ему жизнь врачом
6:14
Как семичасовая встреча Путина и Эрдогана изменила мир
6:01
Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Сейчас читают

«Да отвали ты!»: Лазарев с трудом угомонил своего развеселившегося директора
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев