Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Заключение мира там, где была война, освободит вас, Весы. Сегодня уделите время, чтобы выразить благодарность друзьям, проявившим к вам сострадание. Рыбы, все, что вы вкладываете в космос, возвращается к вам. Продолжайте быть проводником доброты. Телец, у всех нас есть свои сроки. Отпусти необходимость сравнивать свою жизнь с жизнью других. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.
♈ Овен
Эти выходные созданы для одиночества. Некоторые из вас могут одержимо исследовать предмет, близкий вашему сердцу. Другие могут быть найдены зачитывающимися под грудой книг. В процессе вы обнаружите: проводить время в компании самого себя не так уж плохо.
Возьмите в руки бумагу и карандаш. Напишите то, что давно лежало у вас на душе. Сделайте это ради эмоционального катарсиса или для работы над вашим бестселлером.
Космический совет: пересмотрите список для чтения.
♉ Телец
Дело не считается проваленным, если вы получили опыт. Посмотрите, как вы интегрируете прошлые уроки и делаете большие открытия! Вы даже работаете над вещами, которые когда-то вас пугали.
Но имейте в виду, что у всех нас есть собственные сроки. Сейчас вы находитесь именно там, где вам нужно быть. Перестаньте постоянно сравнивать свое путешествие с путешествием других.
Космический совет: празднуйте маленькие победы.
♊ Близнецы
По какой-то причине они называют вас нахальным, но в этом нет абсолютно ничего плохого. Просто убедитесь, что вы используете свои слова в качестве оружия, вдохновляющего на позитивные изменения. Нельзя, чтобы они навредили другим.
Однако если ваши убеждения оспариваются, найдите способ постоять за себя. Хотя есть тонкая грань между напористостью и агрессивностью. Это то, что вам нужно иметь в виду.
Космический совет: пообщайтесь с тем, кто никогда вам не соврет.
♋ Рак
Конкуренция против сотрудничества. А что выбираете вы? Не забудьте относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам.
Энергия, которая окружает вас в данный момент, довольно хаотична. У вас есть два варианта: продолжать спорить ради вашего эго или позволить вашей высшей мудрости восторжествовать. Знание, когда отступить, избавит вас от многих неприятностей.
Космический совет: не подводите свих близких, продолжая преуспевать во всем, что вы делаете.
♌ Лев
Не верьте всему, что слышите. Испытайте нормы, принятые обществом, на прочность. Этот способ расширит кругозор и даст шанс изучить новые вещи.
Несмотря на то, что все бездельничают перед телевизорами, у вас есть настроение захватить мир. Пересмотрите свой список целей и придумайте реалистичный план действий. Поверьте, что вы быстро движетесь в правильном направлении.
Космический совет: будьте бдительны, чтобы использовать любые возможности, которые появятся на вашем пути.
♍ Дева
Баланс между работой и жизнью — это миф. Преследуя равновесие, вы преследуете ситуацию, в которой весы застряли без движения. И все, что угрожает сдвинуть эти весы, пугает вас.
Попробуйте интегрировать работу в жизнь, а не балансировать между ними. Перестаньте бояться выходить на работу в воскресение, если вам этого действительно хочется. Отдохнуть вы успеете позже, когда весь мир вокруг вас внезапно начнет суетиться.
Космический совет: найдите способ объединить работу и жизнь.
♎ Весы
Ежедневная мудрость Будды: «Держаться за гнев — это все равно что пить яд и ожидать, что другой человек умрет». То, что вы осознали на своем пути к свету: мы все совершенно несовершенны; гнев никому не служит; только любовь реальна.
Заключение мира там, где была война, освободит вас. Сегодня уделите время, чтобы выразить благодарность друзьям, проявившим доброту и сострадание к вам.
Космический совет: если сомневаетесь, выбирайте любовь.
♏ Скорпион
«Дело в том, что боль требует, чтобы ее почувствовали». Когда Джон Грин писал это, он думал обо всех случаях, когда вы предпочитали подавлять боль и страдать в тишине. Как вы сдерживаете себя? Откройте шлюзы. Пусть старые раны всплывают. Вселенная дает вам шанс исцелиться и снова стать целым.
Космический совет: раскрепоститесь эмоционально.
♐ Стрелец
В то время как некоторые находят покой в четырех стенах своего дома, другие ищут утешения в храмах, церквях и мечетях. Что вы считаете «священным»? Где вы больше всего чувствуете себя как дома?
Воссоединитесь со своей верой. Для некоторых это может быть время духовного пробуждения, общения с гуру и углубления вашего понимания священных текстов.
Космический совет: воссоединитесь со своей верой.
♑ Козерог
Работа — это больше, чем просто смена с 9 утра до 5 вечера. Здесь вы черпаете свое чувство цели. Но когда дела идут не так, как планировалось, или когда ваши профессиональные занятия не дают вам острых ощущений, которые вы ищете, легко пойти вниз по спирали.
Остановитесь и проверьте себя. Примите активные меры, чтобы переориентироваться на более грандиозный план. Направив свою энергию в правильном направлении, вы сможете сделать волшебный старт.
Космический совет: вы находитесь в процессе поиска утраченной цели.
♒ Водолей
Быть лидером — это не просто должность или звание. Лидерство — это действие и пример. Цель вашей души — вдохновлять и помогать другим полностью раскрыть свой потенциал. Найдите способы создать среду, в которой другие могут расцвести. Если вы не уверены как, вспомните, что делали ваши наставники и учителя, чтобы помочь вам достичь этой стадии в вашей жизни.
Деньги также будут в центре внимания. Экономия сейчас очень важна. Найдите способы заставить ваши деньги работать на вас.
Космический совет: используйте лидерские навыки во благо.
♊ Рыбы
Все, что вы вкладываете в космос, возвращается в вашу жизнь (даже если иногда это занимает немного больше времени). Закон Кармы — это то, что действительно работает. Продолжайте быть проводником доброты и сострадания.
Если вы ведете юридическую битву, верьте, что весы правосудия опустятся в вашу пользу. Обращение к адвокату поможет в данном вопросе.
Космический совет: выберите доброту.
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