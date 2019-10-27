Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Заключение мира там, где была война, освободит вас, Весы. Сегодня уделите время, чтобы выразить благодарность друзьям, проявившим к вам сострадание. Рыбы, все, что вы вкладываете в космос, возвращается к вам. Продолжайте быть проводником доброты. Телец, у всех нас есть свои сроки. Отпусти необходимость сравнивать свою жизнь с жизнью других. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru. ♈ Овен Эти выходные созданы для одиночества. Некоторые из вас могут одержимо исследовать предмет, близкий вашему сердцу. Другие могут быть найдены зачитывающимися под грудой книг. В процессе вы обнаружите: проводить время в компании самого себя не так уж плохо. Возьмите в руки бумагу и карандаш. Напишите то, что давно лежало у вас на душе. Сделайте это ради эмоционального катарсиса или для работы над вашим бестселлером. Космический совет: пересмотрите список для чтения.

♉ Телец

Дело не считается проваленным, если вы получили опыт. Посмотрите, как вы интегрируете прошлые уроки и делаете большие открытия! Вы даже работаете над вещами, которые когда-то вас пугали.

Но имейте в виду, что у всех нас есть собственные сроки. Сейчас вы находитесь именно там, где вам нужно быть. Перестаньте постоянно сравнивать свое путешествие с путешествием других.

Космический совет: празднуйте маленькие победы.

♊ Близнецы

По какой-то причине они называют вас нахальным, но в этом нет абсолютно ничего плохого. Просто убедитесь, что вы используете свои слова в качестве оружия, вдохновляющего на позитивные изменения. Нельзя, чтобы они навредили другим.

Однако если ваши убеждения оспариваются, найдите способ постоять за себя. Хотя есть тонкая грань между напористостью и агрессивностью. Это то, что вам нужно иметь в виду.

Космический совет: пообщайтесь с тем, кто никогда вам не соврет.

♋ Рак

Конкуренция против сотрудничества. А что выбираете вы? Не забудьте относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам.

Энергия, которая окружает вас в данный момент, довольно хаотична. У вас есть два варианта: продолжать спорить ради вашего эго или позволить вашей высшей мудрости восторжествовать. Знание, когда отступить, избавит вас от многих неприятностей.

Космический совет: не подводите свих близких, продолжая преуспевать во всем, что вы делаете.