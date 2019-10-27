Торжественное открытие мусорки. Почему чиновники на местах не способны заниматься благоустройством?

Традиционная рубрика — что там у чиновников? Неделя выдалась богатой на невероятные трюки, которые власть имущие проделывают с местными проектами по благоустройству. И вроде дела-то хорошие. Тут площадку открыли, здесь улицу благоустроили, там лавочки поставили.

А потом выясняется, что на русалку из поролона, скамейку и пару покрашенных деревьев выделили полмиллиона рублей. Это свежий пример из Сахалина. В субботу в Ростове-на-Дону трамвайные рельсы закатали в асфальт. А в Волгограде с помпой открыли набережную. Когда же особо пытливые жители подсчитали смету, выяснилось, что куда-то делись почти 13 миллионов рублей.

А еще моду новую взяли — свою обычную работу превращают в выставку достижений народного хозяйства. И вот уже шарики, музыка и торжественное перерезание ленточки у новой помойки, покрашенной остановки или отремонтированной детской площадки.

Дорогие чиновники, опомнитесь, вас запомнят не по фотографиям в Instagram, а по текущим делам. Не надо устраивать шоу из ваших повседневных обязанностей. Люди не дураки, их не обманешь. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер о том, как слуги народа пытаются пускать пыль в глаза и как жалко это выглядит.

Плитка с надписью «гарантия 10 лет» не продержалась и года. На скамейках уже ржавчина. Мелочи. Слишком долго ждали реконструкции этой набережной за почти три миллиарда рублей!

Блогер Руслан Герасимов — один из немногих, кто обратил внимание на клеймо «Сделано в Волгограде» на якобы импортных скамейках. Написал поставщику из сметы, а тот говорит — ничего не поставлял.

Руслан Герасимов, блогер: «Проект разработала московская фирма, потом ей поставили такие условия, в которых она не смогла выполненный объем поставить, заранее держа в голове тот факт, что подряд отдадут местной фирме».

Местные сработали четко — сделали такие же лавки. Урны — и не отличишь. Разные только качество и цена. У урны примерно на 20 тысяч, у скамеек от 10 до 60.

Максим Облендер, корреспондент: «Апогеем финансовых нестыковок стала установка вот таких скамеек-лежанок. Стоит такая по документам два миллиона двести тысяч — это цена двухкомнатной квартиры в Волгограде. Скамейка должна быть дизайнерской, из суперсовременных материалов, заграничной. Но этот двойник вообще не такой и стоит всего 640 тысяч. Полтора миллиона испарившихся денег только с одной скамейки! А здесь их — раз-два-три».

Проверка прокуратуры несоответствия на круглую сумму подтвердила.

Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ: «В адрес заказчика в бюджет возвращено более 13 миллионов рублей за те работы, которые были сделаны некачественно. Кроме того, по данным фактам прокуратурой организована процессуальная проверка».

В прокуратуру обращался и заказчик — компания администрации. Только как-то поздновато, будто не видели, что делается на объекте. Но сейчас все перепроверить будет сложно. А выяснить был ли сговор — еще сложнее.

Владимир Белозубов, главный инженер компании-подрядчика: «Что тут предосудительного?»

Максим Облендер, корреспондент: «То, что по смете стоят лавки за два миллиона, а на деле — за 600 тысяч».

Владимир Белозубов: «Но сейчас они за 600 тысяч стоят, мы вернули 13 миллионов».

Максим Облендер: «Но факт мошенничества же был?»

Владимир Белозубов: «Не было».

Максим Облендер: «А как это назвать?»

Владимир Белозубов: «Халатное отношение к своим обязанностям со стороны заказчика».

Подрядчик не переживает — некогда. По городу еще десятки реализующихся им же объектов.

На Сахалине о таких масштабах и сказочных суммах только мечтают. Свою деревянно-поролоновую сказку здесь сделали на 500 тысяч выделенного гранта. Тут и избушка на курьих ножках, и лебеди в пруду из полиэтиленовых пакетов, и русалка на ветвях грустит. Открывали аллею с подарками и мэром, который пообещал выделить еще денег.

В поселке и в интернете такое благоустройство высмеяли. Куда дели полмиллиона? Неужто, Черномор уволок?

Оправдывается Ольга Орлова — руководитель проекта и директор местной школы. Делали площадку всем миром, старшеклассникам за работу платил центр занятости, плитку привез местный предприниматель, школьники же сделали фигуры персонажей Пушкина.

Куда ушли средства, показывает смета: некие стройматериалы — почти 95 тысяч. ГСМ, надо полагать, бензин, еще 15. 20 тысяч — бензопила, она школе, говорит директор, сгодится в будущем. Как и набор резцов за 21.

Ольга Орлова, руководитель проекта «Школьная аллея»: «Мы из этих пней планируем сделать фигуры, чтобы меньше материала было, и для этого нужны будут резцы и мастера, которые будут этим заниматься».

Директор готова отчитаться за каждую копейку, есть чеки. Вот только от того, сойдутся цифры или нет, краше «Лукоморье» не станет. Разве что последующие полмиллиона помогут. Например, еще бензопилу можно купить. За 20 тысяч про запас.

О благоустройстве в стране в целом рассказывают общественники. Деньги государством выделяются бешенные. В дело уходит — треть.

Светлана Калинина, член центрального штаба Общероссийского народного фронта: «Если по дворам у нас ситуация почти 50% от того, что построили, сегодня уже снова претензии к подрядчикам, снова надо перестраивать. То по общественным территориям это практически треть того, что мы уже построили. Значит эффективности пока не видно».

Отдельная боль — отсутствие дальнейшего контроля за объектом. Вложили бешеные деньги, сделали, а дальше за своей детской площадкой, например, смотрите сами.

Местный житель рассказывает: «Здесь у нас были качели-балансир. Прочные, красивые, надежные».

Детскую площадку: качели, турники — все делали за свой счет, не дожидаясь помощи чиновников. Играть сюда приходили со всех соседних улиц. Но через несколько месяцев администрация площадку, за которую не платила и которую, не строила, срезала и увезла. Жалоба соседки — якобы дети кричат под окнами.

Галина Дьяконова, жительница поселка Свободный Астраханской области: «У нее нет детей, она не знает, что такое дети. Не воспитывала их, ничего. Не любит их».

То, что строили и красили несколько семей, снесли два человека. По решению суда. Площадка несанкционированная, рядом дорога. Да и вообще не ваше это дело — благоустройство. На него же не выделяли средства город или чиновники, никто же не перерезал с громкими речами красных лент. Как, например, на открытии мусорки в Махачкале!

Не было велопробега, как на открытии обычного школьного тротуара в Тверской области. И никто так не волновался, как на открытии нового асфальта во дворе в Канске.

Никто не спорит: и мусорка, и парковка, и тротуар — вещи нужные. Но вот их открытие и наличие само по себе не должно ни у кого вызывать удивления. Пока же в условиях тотальных хищений на местах, когда для чиновника, заказчика, подрядчика важнее благоустройство своей жизни, а не отдельного двора, получается иначе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ульяновские депутаты устроили потасовку, обсуждая ЖКХ. В ходе разборок один народный избранник обвинил другого в нетрадиционной ориентации.