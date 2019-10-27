Королев объяснил, почему публично проигнорировал Сюткина на шоу «Голос»

В сети обсуждают странное поведение участника восьмого сезона шоу «Голос». 32-летний житель столицы Даниил Королев после выступления пожал руки всем членам жюри, проигнорировав Валерия Сюткина. Многие фанаты передачи заподозрили начинающего исполнителя в умышленном демарше.

Выступление Даниила Королева понравилось трем наставникам. А вот Валерий Сюткин нажимать заветную кнопку не стал. Зрители ток-шоу решили — парень специально не подал руку члену жюри, который его не оценил. Однако участник конкурса утверждает, что оскорбить именитого певца у него и в мыслях не было.

«Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляет меня. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было», — сказал участник «Голоса».

Instagram @daniil_korolev_official

Даниил Королев уверяет зрителей, что испытывает к Валерию Сюткину только «бесконечное уважение» и очень любит его музыку. Участник музыкального шоу пообещал, что в следующий раз постарается отдавать отчет каждому своему действию.

«Впредь буду внимательнее», — цитирует слова Королева «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Сюткин изменил песню «Конечно, Вася», потому что побоялся, что ему с группой «наваляют».