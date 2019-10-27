Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины о «войне с Россией»

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского Минобороны Андрея Загороднюка. Министр обороны Украины заявил, что готов поделиться со странами НАТО уникальным опытом «пяти лет войны с Россией».

Мария Захарова прокомментировала высказывание Загороднюка в официальном Twitter-аккаунте МИД РФ. Представитель ведомства отметила, что «такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет».

«За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось», — утверждает Захарова.

Опытом пятилетнего военного конфликта с Россией Андрей Загороднюк «похвастался» на заседании глав Минобороны стран, входящих в Североатлантический Альянс. Встреча министров обороны прошла в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова предложила подарить посольству США карту РФ после инцидента с «заблудившимися» американскими дипломатами.