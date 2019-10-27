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  4. Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины о «войне с Россией»

Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины о «войне с Россией»

, 7:13 186

Представитель МИД РФ заявила: Украине и без чужих вмешательств удалось «за 30 лет своими руками развалить благополучный край».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, Serhii Hudak, Serg Glovny

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского Минобороны Андрея Загороднюка. Министр обороны Украины заявил, что готов поделиться со странами НАТО уникальным опытом «пяти лет войны с Россией».

Мария Захарова прокомментировала высказывание Загороднюка в официальном Twitter-аккаунте МИД РФ. Представитель ведомства отметила, что «такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет».

«За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось», — утверждает Захарова.

Опытом пятилетнего военного конфликта с Россией Андрей Загороднюк «похвастался» на заседании глав Минобороны стран, входящих в Североатлантический Альянс. Встреча министров обороны прошла в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова предложила подарить посольству США карту РФ после инцидента с «заблудившимися» американскими дипломатами.

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