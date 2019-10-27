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  4. Бывший посол Австрии в РФ назвал условие для отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в РФ назвал условие для отмены антироссийских санкций

, 7:19 Видео 99

По словам Фридриха Бауэра, нужна группа стран в Евросоюзе, которая выступит против ограничительных мер в отношении России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE, Komsomolskaya Pravda, Philipp von Ditfurth, Konstantin Kokoshkin

Австрийский экс-посол в РФ Фридрих Бауэр рассказал о возможности отмены антироссийских санкций. По словам дипломата, для этого нужно выступление группы государств Евросоюза. 

«Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», — заявил бывший австрийский посол.

По мнению австрийского экс-посла в России, санкции вредят экономике РФ и Европы и не касаются лишь Соединенных Штатов. Фридрих Бауэр утверждает, что от антироссийских санкций страдают как минимум Германия, Италия и Австрия. Однако если одна из этих стран ЕС заявит об отмене ограничительных мер в отношении России, ей «придет конец». Поэтому государствам нужно объединить усилия.

Фридрих Бауэр занимал руководящую должность в российском посольстве Австрии с 1990-го по 1995 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ангела Меркель назвала условия возвращения России в G7.

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