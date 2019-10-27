Первые кадры с места жестокого убийства матери 12-летним подростком в Петербурге

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места зверского убийства 12-летним подростком матери в Красногвардейском районе Петербурга.

На кадрах видны найденные в квартире предположительные орудия убийства. На кухне не прибрано, хотя в целом в доме чисто. На полу лежит окровавленное дело убитой матери.

Как сообщалось ранее, за расправой над матерью наблюдал брат-близнец подростка. Семья находилась на учете в ПНД, так как оба ребенка являются умственно отсталыми. Полицию вызвали родители отца, который позвонил им после всего произошедшего. Сам глава семейства находился в шоковом и полупьяном состоянии.

5-tv.ru

В настоящее время с детьми работают психологи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.