«Самозванцы»: Военные Украины отреклись от спорящих с Зеленским добровольцев

Осевшие в Золотом люди не являются представителями каких-либо силовых ведомств Украины. Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины», — подчеркнули в штабе.

Накануне, как сообщал ранее 5-tv.ru президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотов в Донбассе, где ряд националистов заявил о том, что они будут препятствовать исполнению «формулы Штайнмайера».

Разговор не задался с самого начала. Зеленский, пытая показать свой авторитет, как главы государства, перешел на «дворовый сленг».

«Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. И тебе пришел и сказал: „Оружие убери“», — начал было Владимир Зеленский.

Однако, радикал его прервал, заявив, что он переговорил с ним. После чего президент Украины продолжил с ним разговор в том же духе, похоже полагая, что для оппонента такой язык более понятен.

После отъезда Зеленского, праворадикалы заявили в своем Telegram-канале, что они никуда не уйдут.