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Они алкоголики: соседи о зверски убитой 12-летним сыном петербурженке и ее муже

, 13:02 Видео 135

Никто не хотел входить вместе с убитой и ее супругом в лифт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick White, 5-tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга, по предварительной версии, жестоко убитая своим 12-летним ребенком, часто была в пьяном состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказали ее соседи.

Одна из соседок сообщила, что иногда встречала в подъезде убитую мать и ее мужа. Почти всегда те были в пьяном виде. При этом пьяных дебошей она не слышала.

Другие соседи сообщили, что родители мальчика «беспробудно пили». Кроме того, они периодически скандалили, но до серьезных конфликтов дело не доходило. Однако из-за алкоголизма входить с ними в один лифт никто не хотел.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жестокое убийство произошло в ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе. По версии следствия, 12-летний сын с отклонениями в развитии облил спящую мать кипятком и вырезал части тела. В квартире также находились его брат-близнец, который наблюдал за происходящим, и отец, спавший в пьяном состоянии.

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