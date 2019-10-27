Дзюба не попал в основу «Зенита» на матч против «Крыльев Советов»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не попал в основной состав сине-бело-голубых на матч против «Крыльев Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Дзюба не вошел в основу из-за травмы, пишет «Спорт-Экспресс». По информации издания, форвард получил травму во время матча с «Лейпцигом» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Руководство «Зенита» решило поберечь своего нападающего. Основным голкипером выбрали Михаила Кержакова.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» проходит 27 октября в Самаре. Он стартовал в 14:00 по московскому времени. Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу футбольного клуба из Санкт-Петербурга. Гол на 28-й минуте забил полузащитник Юрий Жирков. Он поразил ворота соперника с передачи Бранислава Ивановича.

Ранее 5-tv.ru писал о разгромной победе «Зенита» над «Ростовом». Матч завершился со счетом 6:1 и запомнился красивейшим хет-триком от Артема Дзюбы.