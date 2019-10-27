Памятник Николаю Караченцову установили на Троекуровском кладбищев в Москве

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову установили на его могиле на Троекуровском кладбище Москве. Церемония открытия монумента состоялась в день рождения звезды советского кинематографа. 27 октября ему могло исполниться 75 лет.

По словам вдовы актера Людмилы Поргиной памятник изготовлен из черного гранита, на который нанесено изображение одной из главных сцен спектакля «Юнона и Авось», где Караченцов запечатлен в образе графа Резанова. Сотрудники мастерской решили создать монумент бесплатно из уважения к великому артисту.

«Здесь, на это камне изображается, как кисточкой лицо актера. То есть можно было эмоции передать, для нас это было самое важное. <…> Он актер, нам интересно, что у него в глазах и что с лицом происходит в тот момент, когда он умирает или на грани прощения с землей, поэтому мы перешли на гранит», — пояснила артистка в беседе с 5-tv.ru.

На церемонии открытия памятника присутствовали родственники Караченцова, его друзья и коллеги — коллектив театра «Ленком», для которого смерть Николая была тяжелой утратой.

«Он артист, конечно, с большой буквы. Он человек невероятной энергетики какой-то, он трудоспособный был невероятно. Все учились у него, как нужно работать, как нужно любить свою профессию и как нужно отдаваться своей профессии. У него ни минуты покоя была. <…> В то же время успевал и родным, и близким внимание уделять, и семье, и друзьям», — подчеркнул актер Александр Лазарев младший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года после продолжительной болезни. На момент смерти артисту было 73 года.