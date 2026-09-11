«Как все»: Лукашенко рассказал о службе младшего сына Николая в армии

Младший сын Лукашенко служит в армии в самом сложном подразделении

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сейчас служит в армии в одном из самых сложных подразделений. Об этом рассказал глава государства, его слова приводит агентство БелТА.

«Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (Хренин, министр обороны Белоруссии. — Прим. ред.) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — сообщил Лукашенко.

Президент отметил, что служба не мешает сыну продолжать заниматься наукой. В свободное время Николай уделяет внимание изучению биотехнологий — направлению, которое стало его основной специальностью во время обучения в вузе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай учился в обычной сельской школе вместе с другими детьми и не имел особых условий из-за статуса отца. Лукашенко лично следил за тем, чтобы образовательный процесс сына не отличался от программы других учеников.

После школы Николай продолжил обучение в Пекинском университете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.