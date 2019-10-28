Примирители для урегулирования споров появятся в российских судах

В российских судах появятся новые «лица» — так называемые примирители. Они будут играть роль посредников в решении споров, причем в самых разных сферах жизни.

Эксперты заявляют, что плюсы почувствуют все: нововведение поможет разгрузить суды, а конфликтующие стороны смогут гораздо быстрее найти компромисс. Но далеко не каждый юрист сможет назвать себя «примирителем».

Примирители — это судебные секунданты, которые предложат конфликтующим сторонам договориться о мировом соглашении. Они смогут подключаться к процессу на любой стадии. Даже если суд уже вынес решение, остается шанс все переиграть.

В судебных тонкостях разбирался Николай Иванов.

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