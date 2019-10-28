«Внимание на задний план!»: танец сына Королевой покорил сеть

Наташа Королева славится своим непосредственным юмором на просторах социальных сетей. Вот и на этот раз певица выложила в Instagram веселый ролик, на котором она проводит выходные с семьей — однако истиной звездой видео стал 17-летний сын звезды Архип.

В кадре Королева поет одну из своих песен. При этом артистка надела интерактивный ободок с кроличьими ушами, которые приподнимаются при нажатии на специальные кнопки. Исполнение композиции Наташа сопроводила задорным танцем с использованием чудо-ушек.

«Выходной! Заряжаюсь позитивом, так как впереди много выступлений, съемок и турне по Дальнему Востоку», — подписала видео артистка.

Однако главным героем ролика оказался сын певицы — Архип Глушко. Во время маминого выступления молодой человек зашел в кадр и исполнил на заднем плане куда более креативный хореографический этюд. Судя по всему, «подтанцовку» сына Королева заметила уже только после записи видео.

В комментариях подписчики Наташи признались, что танец Архипа покорил их сердца.

«Так, вот на это точно моей мамы зять!»

«Внимание на задний план! Архип — красавчик!»

«Кое-кто тоже хочет в турне с мамой»;

«Задний план — улет!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева вывела на сцену практически голого Тарзана.