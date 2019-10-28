Балерина Анастасия Волочкова дала советы на тему построения отношений. Авторскую колонку звезды опубликовал портал Teleprogramma.pro.
Как рассказала прима, любовь для нее — вспышка, которая загорается или нет. Ее невозможно получить искусственным образом. Но если ее нет, нет и счастья, считает Анастасия. Хотя и признает, что встреча со второй половинкой — дар, который дается не всем.
Впрочем, опыт отношений может быть и неудачным. По словам танцовщицы, важно вовремя это осознать и сделать выводы. Главное при этом — не отчаиваться, верить и сохранять чистоту души, чтобы потом дарить ее тому единственному.
Впрочем, не духом единым жив человек. Важная составляющая отношений — интимная близость.
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Волочкова призвала забыть о комплексах, стеснениях и приличиях. В постели люди должны быть до конца открыты.
Еще одна скрепляющая отношения вещь — общие интересы. Творческие, рабочие, духовные — какие угодно. А последний секрет — самодостаточность и независимость. Обладательницу таких качеств, по мнению Волочковой, уважают и не пропускают.
В довершении Анастасия подтвердила, что взяла все описанное не с потолка. Балерина сама счастлива в отношениях и пожелала того же читателям.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала тренировку в репетиционном зале.