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«Секс без эмоций — пустое занятие»: Волочкова дала советы о построении отношений

, 10:30 393

Балерина рассказала девушкам, как найти мужчину мечты и стать для него любимой.

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Балерина Анастасия Волочкова дала советы на тему построения отношений. Авторскую колонку звезды опубликовал портал Teleprogramma.pro.

Как рассказала прима, любовь для нее — вспышка, которая загорается или нет. Ее невозможно получить искусственным образом. Но если ее нет, нет и счастья, считает Анастасия. Хотя и признает, что встреча со второй половинкой — дар, который дается не всем.

«Многие женщины задаются вопросом: как найти своего мужчину? Я отвечу: чем больше вы будете искать этого мужчину, тем дальше он от вас будет уходить. Запомните: ваш мужчина найдет вас сам», — заверила Волочкова.

Впрочем, опыт отношений может быть и неудачным. По словам танцовщицы, важно вовремя это осознать и сделать выводы. Главное при этом — не отчаиваться, верить и сохранять чистоту души, чтобы потом дарить ее тому единственному.

Впрочем, не духом единым жив человек. Важная составляющая отношений — интимная близость.

«Но если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство», — утверждает автор.

Волочкова призвала забыть о комплексах, стеснениях и приличиях. В постели люди должны быть до конца открыты.

«Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной *** в постели. То есть надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной».

Еще одна скрепляющая отношения вещь — общие интересы. Творческие, рабочие, духовные — какие угодно. А последний секрет — самодостаточность и независимость. Обладательницу таких качеств, по мнению Волочковой, уважают и не пропускают.

В довершении Анастасия подтвердила, что взяла все описанное не с потолка. Балерина сама счастлива в отношениях и пожелала того же читателям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала тренировку в репетиционном зале.

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