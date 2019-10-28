Стали известны подробности столкновения микроавтобуса с чартерным самолетом в «Пулково»

Микроавтобус врезался в чартерный самолет в петербургском аэропорту «Пулково» 27 октября. В результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно 5-tv.ru, лайнер получил повреждения в виде вмятины на предкрылках правого крыла.

В настоящий момент чартерный самолет находится на стоянке, его осматривают технические службы.

По предварительной информации, ДТП в воздушной гавани Северной столицы произошло из-за плохих погодных условий.

Официального комментария от аэропорта пока нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото происшествия, которое разместили очевидцы в социальной сети.