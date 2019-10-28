  1. Пятый канал
  4. Ребенок, подозреваемый в зверском убийстве матери, помещен в детскую психиатрию

Ребенок, подозреваемый в зверском убийстве матери, помещен в детскую психиатрию

, 10:55 588

По предварительной информации, сын поливал женщину кипятком и вырезал части тела. На месте преступления полицейские обнаружили острые предметы: нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Michael Memminger

12-летний мальчик, которого подозревают в зверском убийстве матери, помещен в центр восстановительного лечения «Детская психиатрия». Об этом сообщает телеканал «78».

Трагедия произошла в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 27 октября. По предварительным данным, ребенок поливал родительницу кипятком и вырезал части ее тела. На месте происшествия были обнаружены и изъяты нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет.

По версии правоохранительных органов, убийство происходило на глазах брата-близнеца мальчика. Оба школьника — умственно отсталые, они состоят в психоневрологическом диспансере.

О произошедшем в полицию сообщили бабушка и дедушка детей. Они узнали о трагедии от отца семейства, который после увиденного находился в шоке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится экспертиза.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жестокого убийства в Санкт-Петербурге.

Читайте также

Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу

Несколько мужчин напали на полицейских в Амурской области
+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

12:05
Жена Топалова заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц
11:57
Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу
11:49
Звезду «Сверхъестественного» Падалеки задержали за пьяную драку в баре
11:39
«Амазонка»: Анастасия Макеева верхом на коне показала красивые ноги — видео
11:25
Примирители для урегулирования споров появятся в российских судах
11:15
Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области

Сейчас читают

Конгрессвумен подала в отставку из-за секса втроем
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев