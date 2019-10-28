Ребенок, подозреваемый в зверском убийстве матери, помещен в детскую психиатрию

12-летний мальчик, которого подозревают в зверском убийстве матери, помещен в центр восстановительного лечения «Детская психиатрия». Об этом сообщает телеканал «78».

Трагедия произошла в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 27 октября. По предварительным данным, ребенок поливал родительницу кипятком и вырезал части ее тела. На месте происшествия были обнаружены и изъяты нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет.

По версии правоохранительных органов, убийство происходило на глазах брата-близнеца мальчика. Оба школьника — умственно отсталые, они состоят в психоневрологическом диспансере.

О произошедшем в полицию сообщили бабушка и дедушка детей. Они узнали о трагедии от отца семейства, который после увиденного находился в шоке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится экспертиза.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жестокого убийства в Санкт-Петербурге.