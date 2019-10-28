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  4. «Вы сестры что ли?» Кристину Бабушкину спутали с дочерью

«Вы сестры что ли?» Кристину Бабушкину спутали с дочерью

, 16:11 Фото 200

Поклонники отметили поразительное сходство 41-летней актрисы с 12-летней наследницей.

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Фото, видео: Instagram @kristina.babushkina

Актриса театра и кино Кристина Бабушкина выложила в сеть любопытное селфи с 12-летней дочерью Устиньей. Как и ее мама, девочка с недавнего времени носит очки из-за проблем со зрением. В этих аксессуарах обе и сфотографировались.

«Очкарик очкарику приятель, друг и запасные очки», — пошутила Бабушкина.

Поклонники поразились, насколько дочка стала похожа на 41-летнюю маму. Или наоборот. Прежде друзья семьи сравнивали Устинью с отцом, она росла его копией. Теперь же подписчики оказались в недоумении — в очках не сразу отличишь, кто есть кто.

Instagram @kristina.babushkina

В послужном списке артистки такие фильмы как «Аннушка», «Один день, одна ночь», «Я не такой. Я не такая», «Аннушка», «Духless 2», «О чем говорят мужчины. Продолжение» и другие. Не менее успешной ее карьера оказалась на сцене московского художественного театра имени Чехова. И наверняка дочь пойдет по ее стопам, предположили комментаторы.

«Копия мама, просто поразительно!»

«А где кто?»

«Блин, вы сестры что ли?», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета Боярская устроила жаркие танцы в платье с глубоким декольте.

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