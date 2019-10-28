Пару, ублажавшую друг друга в полете, могут внести в «черный список»

Российская авиакомпания собирается внести парочку дебоширов с рейса Москва-Владивосток в «черный список». В минувший уик-энд влюбленные начали ублажать друг друга прямо в полете.

43-летняя Светлана из Владивостока и ее 41-летний спутник Дмитрий из Находки устроили брачные игрища в салоне самолета на глазах пассажиров. Очевидцы засняли пикантные кадры и позже продемонстрировали их правоохранительным органам. Полиция выяснила — парочка перед вылетом изрядно злоупотребила алкоголем.

Фамилии провинившихся граждан не называются, так как семейное положение влюбленных еще не установлено. В отношении любовников составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Им грозит арест на срок 15 суток.

Представители компании авиаперевозчика утверждают, что внесут нарушителей в «черный список» авиадебоширов, пишет РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиры занялись интенсивным петтингом прямо в самолете.