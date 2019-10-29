Женщина два года накачивала мальчика наркотиками и насиловала его

Жительница американского города Орландо в штате Флорида — 41-летняя Спринг Тернер — в течение двух лет принуждала к сексу подростка.

Как сообщает Metro.co.uk, женщина шантажом заставила 15-летнего подростка заниматься с ней сексом. Связь продолжалась два года, за это время американка минимум 20 раз вступала в сексуальный контакт с мальчиком. О насильственных действиях стало известно благодаря другу семьи, рассказавшему о шокирующем инциденте в полиции.

Facebook / Spring Turner

В своих показаниях подросток признался, что ненавидел половые отношения с Тернер, но не мог ничего сделать, так как женщина шантажировала его. Кроме того, американка накуривала мальчика марихуаной, прежде чем насиловать его.

Примечательно, что в социальных сетях, свободная от супружеских отношений Тернер позиционировала себя как примерную гражданку и замечательную мать троих детей: 17-летнего сына и годовалых двойняшек — мальчика и девочки.

ДНК-тест показал, что отцом младших детей является жертва насилия.

В настоящее время Тернер арестована по обвинению в сексуальном насилии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденный за сексуальное насилие над ребенком сбежал из психбольницы в Новгородской области.