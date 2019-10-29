Танкиста, спасшего ребенка из горящего автомобиля, хотят представить к награде

К награде собираются представить военнослужащего из Челябинской области. Танкист Осман Мамутов оказался случайным свидетелем жуткой автокатастрофы. И единственным, кто не раздумывая, бросился спасать людей.

В загоревшейся от удара машине оказалась заблокирована целая семья. Молодой человек успел вытащить из салона ребенка, мальчик остался жив.

Страшная авария произошла в пять утра недалеко от города Чебаркуль в Челябинской области. Водитель, управлявший отечественным автомобилем, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной семьи Шкляевых. Форд выкинуло в кювет, и автомобиль загорелся. Никто из очевидцев не отважился броситься на помощь, кроме проезжавшего мимо лейтенанта, расположенной неподалеку танковой части.

О герое нашего времени расскажет Светлана Свечкарева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24.