Адвокат Лолиты опроверг заявление мужа певицы о том, что она уклоняется от похода в ЗАГС

Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин опроверг заявление бывшего избранника звезды. Ранее теннисист и фитнес-тренер Дмитрий Иванов подал иск в суд, в котором указал, что артистка уклоняется от похода в ЗАГС, вследствие чего спортсмен решил рассмотреть дело в другой инстанции.

«В иске он указал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности. Она случайно узнала о том, что он подал на развод. Мы просто мониторили базы суда», — пояснил юрист.

Жорин добавил, что у тренера не было необходимости обращаться в суд: развестись можно было и через ЗАГС. Однако в ответ на действия Иванова Лолита выступила с встречным иском — она требует, чтобы брак признали фиктивным. Исполнительница приняла такое решение в связи с тем, что «вскрылись новые обстоятельства», подчеркнул звездный адвокат. Однако, какие именно, он не уточнил.

Подготовка по иску о разводе Дмитрия Иванова к Лолите Милявской состоится уже сегодня в мировом суде Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лолита объявила о фиктивности брака с Дмитрием Ивановым.