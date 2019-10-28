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Петербургская «Ласточка» застряла по дороге в Великий Новгород

, 2:23 31

О том, что состав более трех часов стоит на станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области, в сети сообщили пассажиры поезда.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Тема:
Погода 4061

Скоростной поезд «Ласточка», курсирующий между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом, уже более трех часов не может выехать со станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области. Как сообщает Novvedomosti.ru со ссылкой на посты пассажиров «Ласточки» в социальных сетях, состав стоит на станции более 3,5 часов.

По предварительной информации, поезд не может двигаться дальше, так как на встречных железнодорожных путях застрял другой состав из-за поваленного штормовым ветром дерева.

Согласно расписанию, на станцию Спасская Полисть «Ласточка» прибывает в 22:19, в Великом Новгороде пассажиры скоростного поезда должны были оказаться еще в 23:08. Однако, по информации ИА REGNUM, к 1:50 состав все еще находился в Спасской Полисти.

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» пока никак не прокомментировала причину столь длительной остановки «Ласточки» в Чудовском районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штормовой ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Новгородской области.

Тема:
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