Петербургская «Ласточка» застряла по дороге в Великий Новгород

Скоростной поезд «Ласточка», курсирующий между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом, уже более трех часов не может выехать со станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области. Как сообщает Novvedomosti.ru со ссылкой на посты пассажиров «Ласточки» в социальных сетях, состав стоит на станции более 3,5 часов.

По предварительной информации, поезд не может двигаться дальше, так как на встречных железнодорожных путях застрял другой состав из-за поваленного штормовым ветром дерева.

Согласно расписанию, на станцию Спасская Полисть «Ласточка» прибывает в 22:19, в Великом Новгороде пассажиры скоростного поезда должны были оказаться еще в 23:08. Однако, по информации ИА REGNUM, к 1:50 состав все еще находился в Спасской Полисти.

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» пока никак не прокомментировала причину столь длительной остановки «Ласточки» в Чудовском районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штормовой ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Новгородской области.