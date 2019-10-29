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Бритни Спирс удивила подписчиков романтичным образом

, 11:59 Видео 178

Поп-певица восхитила фанатов в летнем платье.

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Фото, видео: Instagram @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс часто посещает фитнес-зал. Поклонники радуются результатам девушки. На этот раз певица обрадовала фанатов новым образом. Она опубликовала видео в Instagram, где кружится в летнем платье и шляпке.

«Впервые надела длинное летнее платье! Я чувствую себя принцессой… подождите, нет, королевой… богиней… так как я читаю „Революцию внутренней богини“!!! Такой веселый день!!!!!» — подписала пост звезда.

Пользователи осыпали восхищенными комментариями девушку.

«Самая красивая»;

«Это платье очень подходит вам»;

«Королева красоты»;

«Такая классная и жизнерадостная», — написали фанаты.

Позитивные перемены в жизни певицы поклонники связывают с изменением в личной жизни. Знакомство с 25-летним инструктором по фитнесу способствовало смене ее образа жизни. Звезда ведет здоровый образ жизни и практически полностью восстановилась после наркозависимости и других тяжелых жизненных моментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс показала поклонникам, как ходит на руках и исполняет сальто.

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