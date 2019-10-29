45-летняя Амалия Мордвинова впервые за долгое время появилась на публике

Актриса Амалия Мордвинова засветилась под объективом камеры после двухгодичного перерыва. Звезда 90-х больше трех лет живет в США и редко показывается на публике. Покинув родину, она выпала из информационного пространства. Ее лишь изредка можно увидеть на встречах с читателями. За океаном Мордвинова стала известна как поэтесса.

Instagram @sergey.nyc

В кадре Амалия появилась без макияжа. Среди комментаторов нашлось немало тех, кто приятно удивился появлению любимой артистки.

«Супер! Давно Амалию не видно на телеэкранах»;

«Амалия, как всегда, прекрасна!»

«Ее не узнать, хорошая актриса», — отреагировали пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Энистон и Уизерспун спустя 25 лет повторили знаменитую сцену из «Друзей».