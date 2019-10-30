«Невероятная»: образ Насти Каменской удивил поклонников

Настя Каменских, известная также под сценическим псевдонимом NK, поделилась фотографиями своего образа из последнего клипа «Elefante». На первом снимке фотограф расположился так, что зрителю бросаются в глаза, в первую очередь, бесконечные ноги певицы.

Instagram @kamenskux

На второй фотографии Каменских в синем боди вольготно расположилась в розовом кресле, а на третьем звезда перевоплотилась из брюнетки в сексуальную блондинку с каре.

Девушка предложила своим фолловерам проголосовать за самый лучший образ в комментариях.

«Классные образы у нас получились. У каждого свой стиль, характер и настроение, прям снова хочется примерить. Напишите, какой вам понравился больше» — подписала снимок певица.

Instagram @kamenskux

Пользователи разделились на два лагеря. Те, кому понравились творческие перевоплощения Каменских, оставили под постом восторженные комплименты. Хейтеры же не скупились на критику и замечания.

«Синий лук просто бомба, но все остальные тоже очень крутые»;

«В каждом образе Вы невероятная»;

«Конечно, второе фото лучшее, ваши кудряшки такие классные, но вы в любом образе супер»;

«На первом фото Настя или самка Богомола?»

«Тебе не очень идет с короткой стрижкой»;

«Настенька ты, конечно, красивая, но занимайся больше спортом просто большие ляжки», — прокомментировали фотографии подписчики певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами.