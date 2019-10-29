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Актер сериала «Мент в законе» подозревается в краже 500 тысяч рублей

, 13:44 12

Василий Шендаров признался в совершенном преступлении. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Василий Шендаров, известный зрителям по роли в сериале «Мент в законе», стал фигурантом уголовного дела. Из-за неудач в актерской карьере 24-летний юноша был вынужден перебиваться случайными заработками и, в конце концов, решил устроиться в офис одной из крупных компаний в Москве.

На своей новой работе Шендаров провел около недели. По версии следствия, когда звезда российских сериалов последний раз появился в офисе, он совершил кражу. Предположительно, молодой человек открыл металлический сейф и похитил оттуда денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Совершив преступление, артист покинул здание компании.

Просмотрев запись с камер наблюдения, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, а впоследствии его задержали. Шендаров сознался в содеянном. По факту преступления возбуждено уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 158-й статьи УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у звезды российских сериалов Максима Радугина украли электросамокат.

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