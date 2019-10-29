«Были слезы, страдания»: Юлия Михалкова рассказала об отношениях с мужчинами

Российская актриса Юлия Михалкова в интервью Starhit рассказала об отношениях с мужчинами. Звезда шоу «Уральские пельмени» вспомнила случаи из прошлого и призналась, как сейчас обстоит дело на личном фронте.

Говоря о своей первой любви, знаменитость поделилась школьной историей. Первые сильные чувства у Михалковой вспыхнули к мальчику по имени Владик. Актриса тогда училась в третьем классе, а ее возлюбленный, завоевавший симпатию многих девочек, был на год старше. Отчаянный хулиган, модник, красавец — он пользовался большой популярностью в школе. А вот на Юлию внимания почти не обращал. В конце концов, ей пришлось смириться.

«Одним словом, парень-звезда. Я смотрела на него с упоением! Завершилось все прозаично. Отправила ему валентинку — полночи вырезала, рисовала. А он не ответил, подлец! Были слезы, страдания. Любовь прошла… Занавес», — рассказала светская львица.

За свою жизнь Михалкова повстречала немало мужчин, однако того, при виде которого замирает сердце, звезда до сих пор не нашла. Сейчас актриса увлечена работой. Как она отметила в беседе с журналистами, ее сердце действительно занято, однако отнюдь не тайным кавалером, а творчеством.

«Мое сердце занято творчеством. Но не полностью — комнатка осталась, пустует… Сейчас нет такого человека, при взгляде на которого, как говорят студентки, появляются бабочки в животе. Есть умные, привлекательные, с чувством юмора… Но мой Мистер Х, мой Джеймс Бонд еще не вышел на связь. <…> Джеймс! Я жду! Выходи!» — пошутила теледива.

По словам Михалковой, главное в человеке — честность и порядочность. Артистка призналась, что на нее не сможет произвести впечатление мужчина, который гордится только своим финансовым положением. Внутренний мир — куда важнее, уверена знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова показала, как развлекается с друзьями.