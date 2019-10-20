Юлия Михалкова рассказала, как развлекается с друзьями в Москве

Актриса Юлия Михалкова рассказала подписчикам в Instagram, как проводит время с друзьями. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» написала, что иногда ее компания собирается в ресторане за чашечкой чая. Чтобы не скучать молодые люди забавляют себя поэтической игрой в «стишочки-комочки».

«Один сочиняет строчку о том, что видит вокруг, следующий сочиняет в рифму вторую строчку и так далее. Кто первый перешел на прозу, тот и проиграл», — описывает правила Михалкова.

Instagram @mihalkova

Для примера знаменитость показала стихотворение, которое получилось в ходе последней игры. Судя по геолокации, Михалкова с друзьями развлекались в одном из ресторанов в центре Москвы.

«Вьется локон на плече,

Платье цвета ночи!

Юля счастлива в Москве –

Тут красиво очень!» — процитировала актриса.

Актриса недавно переехала в Москву, где сможет заниматься собственными проектами. 12 октября генеральный директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов официально подтвердил расставание команды шоу с Юлией Михалковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами.