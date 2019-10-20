  1. Пятый канал
  4. Юлия Михалкова рассказала, как развлекается с друзьями в Москве

Юлия Михалкова рассказала, как развлекается с друзьями в Москве

, 20:16 Фото 574

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» поведала, во что она любит играть в компании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова рассказала подписчикам в Instagram, как проводит время с друзьями. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» написала, что иногда ее компания собирается в ресторане за чашечкой чая. Чтобы не скучать молодые люди забавляют себя поэтической игрой в «стишочки-комочки».

«Один сочиняет строчку о том, что видит вокруг, следующий сочиняет в рифму вторую строчку и так далее. Кто первый перешел на прозу, тот и проиграл», — описывает правила Михалкова.

Instagram @mihalkova

Для примера знаменитость показала стихотворение, которое получилось в ходе последней игры. Судя по геолокации, Михалкова с друзьями развлекались в одном из ресторанов в центре Москвы.

«Вьется локон на плече,

Платье цвета ночи!

Юля счастлива в Москве –

Тут красиво очень!» — процитировала актриса.

Актриса недавно переехала в Москву, где сможет заниматься собственными проектами. 12 октября генеральный директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов официально подтвердил расставание команды шоу с Юлией Михалковой. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

21:39
Лидер Rammstein выпустил клип на песню Ich weiss nicht
21:29
«Вы вообще не изменились»: Расторгуев опубликовал архивное фото 37-летней давности
21:15
«Это вам не розгами пороть»: Почему педагоги в России все чаще бьют учеников
20:57
Счастливая Анастасия Решетова с новорожденным Ратмиром выписаны из роддома
20:43
Политологи оценили слова Трампа о симпатии к русским
20:28
Трое детей пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Петербурге — фото

Сейчас читают

Подробности пьяной пирушки, после которой стало известно о «девочке-маугли»
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев