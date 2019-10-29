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Ополченцы ЛНР начали отводить силы и средства из района Золотого

, 16:34 27

Утром обе стороны конфликта в Донбассе сигнализировали ракетами о готовности начать процесс разведения сил.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Ополченцы непризнанной Луганской народной республики начали отводить силы и средства из района города Золотого, расположенного на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее стало известно, что и со стороны подразделений ВСУ, и со стороны луганских ополченцев были запущены сигнальные ракеты в знак готовности к отведению сил от Золотого. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о начале процесса разведения сил в Золотом. Он уточнил, что следующим населенным пунктом будет Петровское, которое граничит с ДНР.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, украинские националисты 27 октября заявили, что ветераны боевых действий не собираются никуда уходить из Золотого и предъявили ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив, что приведут в район 10 тысяч человек.

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