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  4. Звезда Comedy Woman в купальнике повисла на пальме — фото

Звезда Comedy Woman в купальнике повисла на пальме — фото

, 21:29 114

Надежда Сысоева наслаждается отдыхом на Карибском море и делится с поклонниками фотографиями.

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Фото, видео: Instagram @inadenka

Звезда Comedy Woman 35-летняя Надежда Сысоева опубликовала в Instagram снимок, на котором лежит на пальме. Актриса сейчас наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике и делится впечатлениями с подписчиками в социальной сети.

«Джунгли зовут» — подписала фото звезда Comedy Woman.

Instagram @inadenka

У Нади поинтересовались, сколько раз она упала с пальмы, прежде чем ее сфотографировали. Актриса с гордостью ответила, что ловко ухватилась за дерево и ни разу с нее не упала. Поклонники остались в восторге от такого «ленивца» и написали восхищенные комментарии под постом звезды.

«Потрясающее фото»;

«Надя, класс!»;

«Джунгли и одна красотка»;

«Такую красоту как ты, зовут острова», — прокомментировали пост фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша в купальнике опубликовала загадочное фото с отдыха.

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