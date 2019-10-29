Звезда Comedy Woman 35-летняя Надежда Сысоева опубликовала в Instagram снимок, на котором лежит на пальме. Актриса сейчас наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике и делится впечатлениями с подписчиками в социальной сети.

«Джунгли зовут» — подписала фото звезда Comedy Woman.

Instagram @inadenka

У Нади поинтересовались, сколько раз она упала с пальмы, прежде чем ее сфотографировали. Актриса с гордостью ответила, что ловко ухватилась за дерево и ни разу с нее не упала. Поклонники остались в восторге от такого «ленивца» и написали восхищенные комментарии под постом звезды.

«Потрясающее фото»;

«Надя, класс!»;

«Джунгли и одна красотка»;

«Такую красоту как ты, зовут острова», — прокомментировали пост фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша в купальнике опубликовала загадочное фото с отдыха.