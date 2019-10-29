PR-директор Наргиз прокомментировала слухи о «пьяном» концерте певицы в Уссурийске

Концерт певицы Наргиз Закировой в Уссурийске прошел хорошо, зрители его приняли и не уходили до самого конца. Об этом 5-tv.ru сообщила PR-директор артистки Ольга Рогова.

Рогова рассказала, что прошедший концерт стал одним из самых массовых выступлений Наргиз на Дальнем Востоке. Она назвала его очень позитивным, а также предположила намеренную клевету в адрес певицы.

«Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы. Но верить этому всему и комментировать желания вообще никакого нет», — отметила представительница Наргиз.

Она подчеркнула, что певица была в трезвом состоянии во время концерта и не ругалась матом со сцены. По ее словам, это подтверждают восторженные отзывы уссурийцев в соцсетях.

О «пьяном» концерте Наргиз в Уссурийске ранее сообщил интернет-портал UssurMedia.ru. Источники издания сообщили, что звезда пила много виски, ругалась матом и якобы выплескивала негатив на аудиторию.

5-tv.ru ранее опубликовал небольшое видео с концерта Наргиз, на котором видно, что певица действительно появилась на сцене с предметом, похожим на бутылку. При этом на ее странице в Instagram о выступлении высказывались одобрительно.