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«Все неправда»: Наргиз рассмешили слухи о ее «пьяном» концерте в Уссурийске

, 21:58 148

Певица уверена, что статья о ее выступлении в нетрезвом виде была заказной, и догадывается, «откуда дует ветер».

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Наргиз Закирова категорически опровергла обвинения, будто выступала в нетрезвом виде на концерте в Уссурийске.

«Такие новости в последнее время начинают просто смешить. Я прекрасно знаю, откуда дует ветер с этими заказными статейками», — сказала артистка в комментарии URA.RU.

Она отметила, что не в первый раз сталкивается с заказными материалами, в которых ее пытаются очернить. Очень часто в них говорится, будто она выступает пьяной.

«Конечно, это все неправда. Зрители у нас не уходили, замечательно прошли все концерты по Дальнему Востоку», — подчеркнула Наргиз.

Певица уверяет, что наполняемость залов была около 95%, и слушатели всегда подпевали ей. По ее словам, она бы выступала при пустых залах, окажись слухи о «пьяных» концертах правдой.

О выступлении Наргиз в нетрезвом виде ранее сообщил интернет-портал UssurMedia.ru. Издание писало со ссылкой на посетителей концерта, будто звезда пила виски и ругалась матом.

Как сообщал 5-tv.ru, эти обвинения ранее опровергла PR-директор Наргиз. Она также предположила, что сплетни распространяют недоброжелатели артистки.

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