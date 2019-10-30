Украинский журналист обозвал жителей Донбасса животными

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов сравнил население Донбасса с животными. Такие нападки известная медиаличность позволила себе во время своего выступления на программе в эфире украинского «Пятого канала», сообщает РЕН ТВ.

«Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на „i“ расставил», — съязвил журналист.

Дроздов также поделился собственным мнением о том, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны быть лишены украинского гражданства. По словам одиозного телеведущего, Донбасс — наихудшее по гражданскому самосознанию место, так как его население ориентировано исключительно на Россию.

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