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Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

, 6:57 Фото 802

Облик 55-летней актрисы в обычной жизни весьма отличается от обложек глянцевых журналов.

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Фото, видео: Instagram @monicabellucci.italia

Обожаемая миллионами мужчин по всему свету итальянская актриса Моника Беллуччи удивила поклонников своим внешним видом. Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».

Казалось бы, такое разительное отличие облика Моники от обложек глянцевых журналов, с которых она не сходит уже несколько десятилетий, должно было разочаровать поклонников, но не тут-то было.

Instagram @monicabellucci.italia

Преданные фанаты итальянской красавицы на разных языках вновь страстно признались ей в любви, отметив, что несмотря на годы, она олицетворяет сексуальность и женственность.

В конце сентября Моника Беллуччи появилась на показе Dolce& Gabbana в абсолютно новом образе — артистка остригла свои длинные роскошные волосы до уровня выше плеч.

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