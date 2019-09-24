«Только не это!» Моника Беллуччи остригла роскошные волосы

Итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала новый образ на Неделе моды в Милане. 54-летняя звезда посетила показ модного дома Dolce& Gabbana, на котором поразила зрителей и папарацци кардинальной сменой имиджа. Знаменитость остригла длинные густые волосы, променяв одно из главных достоинств на короткое каре.

Для фешн-мероприятия Моника Беллуччи в качестве наряда выбрала брючный костюм белого цвета и прозрачную черную блузу с глухим воротом. Образ актрисы дополнили серьги в форме колец и темные солнцезащитные очки. Снимок с показа модного бренда звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники Моники Беллуччи хоть и удивились новой стрижке любимицы, но все-таки похвалили ее стильный образ.

«Некоторые люди только расцветают с годами. Потрясающе!»

«Просто сказочно! Великолепная королева», — написали фолловеры.

Однако некоторые подписчики Моники Беллуччи были расстроены сменой имиджа кумира.

«О, нет! Только не это! Твои волосы!» — оставил сообщение в комментариях расстроенный юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для обложки итальянского журнала.