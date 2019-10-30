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  4. «Копия папы!» Максим Галкин снялся с сыном крупным планом

«Копия папы!» Максим Галкин снялся с сыном крупным планом

, 8:18 Фото 1 304

Фанаты поразились сходству шестилетнего Гарри со знаменитым отцом.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @garri_galkin

На фанатской странице «самого веселого мальчика» Гарри Галкина в Instagram появилось его фото со звездным отцом. Шоумен Максим Галкин сфотографировался с шестилетним наследником крупным планом — в кадре даже не уместились их лица целиком. Зато с такого расстояния поклонникам стали отлично видны семейные сходства.

Пользователи соцсети обратили внимание, что у шестилетнего сына Аллы Пугачевой глаза отца. А еще нос, брови и подбородок. Можно было бы сравнить уши, но они оказались скрыты копной мальчишеских волос.

Instagram @garri_galkin

Оба Галкина на снимке выглядят радостными, что поклонникам было особенно приятно. В комментариях они не раз повторили слово «счастливчик». К кому из двоих оно относилось не ясно, но подходит и тому, и другому.

«Очень похожи! Светлые глаза, чистые»;

«Оба такие счастливые и красивые»;

«Лапочка! Глазки как алмаз блестят!»

«Ой, счастливчик!»

«Копия папы!» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты спутали стройную Пугачеву с Орбакайте.

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