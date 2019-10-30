Подозреваемые в нападении на иркутского политика попали на видео

Подозреваемые в нападении на иркутского политика Сергея Угляницу попали в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин, одетых в неприметные куртки с капюшонами на головах, идут по улице и проходят в ворота. Лица злоумышленников прикрыты масками, на руках надеты темные перчатки.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитый оппонент Иркутского губернатора рассказал, кого подозревает в нападении на себя. Сергей Угляница отметил, что у него много предположений о том, кто и по каким причинам нанес ему увечья.

Позднее глава региона Сергей Левченко отреагировал на зверское избиение своего оппонента и выразил бывшему депутату сочувствие, а также пожелал скорейшего выздоровления.