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  4. PR-директор Наргиз просит не сравнивать ее подопечную с Димой Биланом

PR-директор Наргиз просит не сравнивать ее подопечную с Димой Биланом

, 13:36 493

Представитель артистки считает, что кто-то хочет навредить репутации певицы.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Пиар-директор певицы Наргиз Закировой, Ольга Рогова, в недоумении от сравнения артистки с ее коллегой по цеху. Информация, что Наргиз вышла пьяной на сцену на концерте в Уссурийске, вброс, говорит представитель артистки.

«Я не увидела того, что пишут все СМИ. Это просто выдумка. Цитаты каких-то непонятных людей. На видео видно, что весь зал аплодировал Наргиз на концерте в Уссурийске. Просто это вброс. Наргиз почему-то стало резко много пить после ухода из лейбла. Мы даже не хотим про это читать», — сказала представительница артистки в комментарии TeleprogrammaPro.

Пиар-директора Наргиз считает, что сравнения Наргиз с Димой Биланом появились после того, как певец вышел на сцену в Самаре подшофе. Ольга Рогова говорит, что сравнивать эти две истории нельзя, так как в сети даже нет фотографий певицы с бутылкой на концерте.

«Были бы какие-то доказательства хотя бы. Даже фотографии с бутылкой нет» — подчеркивает Рогова в комментарии TeleprogrammaPro.

Сейчас Наргиз находится в туре по городам России, почти все билеты на ее выступления распроданы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наргиз рассмешили слухи о ее «пьяном» концерте в Уссурийске.

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