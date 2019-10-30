Россия и Украина начали подготовку к новому обмену заключенными

Власти России и Украины ведут подготовку к новому возможному обмену заключенными между странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Руденко сообщил журналистам, что подготовка идет непублично. Он затруднился назвать примерные даты обмена, но заверил, что работа идет. Также трехсторонняя контактная группа в Минске обсуждает обмен заключенными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Мы рассчитываем, что она (непубличная подготовка к обмену — Прим. ред) каким-то образом принесет результаты», — выразил надежду замминистра иностранных дел РФ.

Он добавил, что работа по обмену осложняется необходимостью сторон готовиться к проведению саммита в «Нормандском формате».

Как сообщал 5-tv.ru, масштабный обмен заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Москва тогда дала Киеву недвусмысленный сигнал, что открыта к дальнейшему диалогу.